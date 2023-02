Universidad Católica dejó pasar una gran oportunidad de volver a los triunfos en esta cuarta fecha del Campeonato Nacional, en el que los ‘Cruzados’ desperdiciaron su ventaja de 3-1 ante Cobresal y terminaron igualando a tres tantos ante los ‘Mineros’ en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Ante lo que fue este resultado, el portero nacionalizado chileno, Matías Dituro habló con los medios y dejó su análisis sobre el partido, en la que indicó que dentro de la cancha no se plasmó lo que el equipo trabajó durante la semana, lo que era evitar que el duelo sea de ida y vuelta.

“No es el resultado que queríamos. No queríamos que fuese un partido abierto, sabíamos las virtudes del rival, que en contragolpe tenían jugadores rápidos y desequilibrantes por bandas que nos podían hacer daño. La intención no era que aprovecharan esas virtudes, no pudimos llevarlo a cabo. Ambos equipos tuvieron situaciones de gol y el empate es justo”, partió señalando Dituro.

El golero de los ‘Cruzados’ hizo un llamado de atención a todo el equipo tras este partido y recalcó en que habrá que mejorar muchos aspectos pensando en los próximos duelos, los cuales para él cuida tubos son trascendentales para lograr resultados positivos.

Dituro habló sobre el resultado de la UC | Foto: Imago Images

“Vamos a seguir trabajando e intentar ser un equipo más sólido defensivamente, no solo la defensa, sino todo el equipo. Ser más agresivos en la marca, tratar de perder menos pelotas que nos puedan hacer daño. Trabajaremos en corregir todo eso”, confesó.

A pesar de lo que fue la desazón que quedó en la UC por el resultado, el arquero destacó lo que fue los estrenos de Brayan Rovira y Guillermo Burdisso “son chicos que van a aportar mucho al equipo, es su primer partido. Guillermo hizo el partido completo, Bryan sumó muchos minutos. A medida que pasen los partidos se van a ir acoplando mejor, agarrando el ritmo y serán un gran aporte para el equipo”.

Finalmente, Dituro habló sobre lo que fue la noticia de la semana, la que trata sobre la obtención de su nacionalización, en la que el golero mostró toda su felicidad de poder obtener aquello y espera que, para este año, en la UC vengan solo cosas buenas.

“La alegría de ser chileno es enorme, es un orgullo y una gran emoción el poder recibir la noticia. No estuve pensando en eso en el partido, sino en hacer lo mejor para el equipo y hacer un buen partido. No pudimos conseguir un triunfo en mi primer partido como chileno, pero estoy seguro que vienen cosas buenas de aquí en adelante. Este equipo va a dejar todo en la cancha y va a pelear los puestos de arriba”, cerró.