El lateral derecho de los Cruzados no se desespera por la llegada de nuevos refuerzos y solo se enfoca en el partido con Coquimbo. El Huaso apoya el grupo de jugadores para ir por el título.

Mauricio Isla es el hombre de mayor experiencia en la Universidad Católica junto a Eugenio Mena. El Huaso es uno de los destacados de la Generación Dorada en el fútbol chileno y, por ello, no se desespera para nada con el arribo de más jugadores para el equipo de Ariel Holan. Es más, el lateral derecho baja un cambio, no come ansias y aprovecha toda su jineta para blindar al equipo.

Isla aprovecha de enfocarse en el partido ante Coquimbo Unido mañana a las 18:30 en el Francisco Sánchez Rumoroso y, además, no piensa en más jugadores. El exjugador del Flamengo le abre las puertas a un nuevo compañero, aunque también confía a ciegas en la conformación del equipo que realizó Holan.

"El grupo está unido y hemos hecho las cosas bien. Más adelante se verá si llega otro jugador o somos los que estamos", expresó a radio Cooperativa.

También, Isla está atento a lo que pueda pasar con Matías Dituro, quien espera la nacionalización para liberar un cupo de extranjero . El ex crack del Udinese mantiene solo el foco en el partido mencionando que "no sé mucho, eso lo debe estar viendo él".

Mauricio Isla está enfocado en todo lo que pase con la UC (Agencia Uno)

Isla, además, sabe que el grupo va por buen camino en la Universidad Católica y que van paso a paso buscando el título del Campeonato Chileno de Primera División. El Huaso quiere ir por más y sabe que el equipo está en rodaje, aunque va enfocado por el gran objetivo.

"Trabajamos muy bien en la pretemporada, con partidos muy importantes. Lo principal era partir bien, pero todavía no estamos al ciento por ciento en lo físico. Es difícil empezar así", dijo.

En la antesala del partido ante el cuadro pirata, Isla apuntó a que "es un partido difícil cómo todos. Trataremos de hacer lo que sabemos y lo que trabajamos para este juego".