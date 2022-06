En las últimas horas la Universidad Católica presentó de manera oficial a su segundo refuerzo para esta temporada, la cual trata del histórico defensor nacional y Bicampeón de América Mauricio Isla, quien retorna al club que lo vio nacer antes de hacer una gran carrera en el extranjero.

Tras su llegada al conjunto Cruzado, el Huaso dio sus primeras declaraciones como nuevo jugador de la UC al sitio oficial del club, en donde reveló sus sensaciones de volver vestir la casaquilla del conjunto precordillerano.

“Estoy bastante contento. Estoy feliz de volver a un club donde tengo muchos recuerdos. Han pasado cosas muy rápidas, muchos recuerdos, volver a las canchas, vestuario, al lugar donde estuve a los nueve años con mi familia cuando venía. Son recuerdos lindos, sensaciones que ojalá como futbolista mayor, también sean buenas para mí y para el club”, inició expresando Isla.

Ahondando en los desafíos que se le avecinan al actual tetracampeón del fútbol chileno, el lateral de La Roja habló de su gran trayectoria que tuvo en el extranjero y de todo lo que él podrá aportarle a la institución en base a su experiencia, la cual puede notarse dentro como fuera de la cancha.

Mauricio Isla se muestra contento con su retorno | Foto: Cruzados

“Gracias a Dios estuve muchos años en Europa, me fui muy joven de Chile. Tengo una sensación muy linda de debutar en el fútbol chileno. Se dio la oportunidad de venir al club que me formó, así que las cosas están saliendo muy bien. De experiencia, voy a ser lo que siempre me ha caracterizado como futbolista. Apoyar a mis compañeros y aprender de ellos. Este club en los últimos años salió campeón y para mí es importante. Voy a aportar lo que pueda aportar con mi experiencia, trabajo, humildad, y aprender de mis compañeros que también han ganado cosas”, detalló al medio oficial del club.

Finalmente, Isla tuvo palabras para toda la gente de la Universidad Católica, en donde partió agradeciendo a Juan Tagle y José María Buljubasich por poder abrirle las puertas del club y espera poder replicar todo lo que ha hecho durante su carrera en el conjunto Cruzado para poder seguir sumando títulos.

“Agradecerle al Presidente, al Tati, a la hinchada por darme la oportunidad de volver al club. Ya hace un tiempo quería volver al país por mi familia, por mis hijas y por poder debutar en el fútbol chileno, tengo muchas ganas de saber lo que es jugar en mi país. Agradecido, voy a hacer lo que siempre hice en la Selección y en Europa en los 15 años que estuve en el extranjero, trabajando al 100% y esperar que podamos reencontrarnos con los títulos que quiere este club”, cerró.