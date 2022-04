Los violentos hechos ocurridos en la tribuna del Estadio San Carlos de Apoquindo durante el último fin de semana en el duelo que protagonizaron Universidad Católica y Colo Colo, sigue generando repercusiones y en esta ocasión uno de los protagonistas de ese momento se refirió a ese momento.

El comediante Miguelito, quien es conocido hincha acérrimo de la Universidad Católica, fue protagonista de un hecho bastante confrontacional en medio de una transmisión en un programa emitido por TNT Sports, en donde emitió comentarios violentos mientras se desataba el momento de tensión en el Estadio de la UC.

Tras aquel suceso, el hincha Cruzado dejó sus funciones del show televisivo y fue fotografiado queriendo asistir a la golpiza que los asistentes del club local le estaban propinando a los fanáticos de Colo Colo, acción que generó bastante polémica en las redes sociales.

En esta jornada, el medio El Filtrador tuvo acceso a la carta que realizó Hans Malpartida -el nombre de Miguelito- pidiendo disculpas por su comportamiento ya señalado durante el último fin de semana, la cual se la hizo llegar a Cruzados.

"Quiero ofrecer mis sinceras disculpas públicas a la Familia Cruzada, a los hinchas de Universidad Católica, hinchas de Colo Colo y a quienes se sintieron pasados a llevar por mi actuar en el Estadio San Carlos de Apoquindo", inició expresando Hans.

"Quiero dejar en claro que, bajo ningún término incitaría a la violencia, y como todos los hinchas del fútbol, me gustaría ver siempre a la familia reunida en torno a este deporte que tanto amo, es por eso que me dirijo a ustedes para decirles que lamento profundamente lo sucedido. Los hechos fortuitos que jamás fueron de mi intención no se volverán a repetir", comunicó el fanático de la UC.

Tras estos hechos, el comediante fue comunicado en que no volverá a ser invitado al programa que asistía en TNT Sports y habrá que conocer qué acciones tomará Cruzados SADP tras la carta envíada por Hans.