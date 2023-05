Los fanáticos cruzados ya no tienen más paciencia con el técnico argentino luego de la caída contra los acereros y se manifestaron en redes sociales.

"Ni siquiera tiene la dignidad de renunciar": Hinchas de Universidad Católica ya no dan más con Ariel Holan y piden su salida tras caer ante Huachipato

Universidad Católica volvió a caer en el Campeonato Nacional 2023 y esta vez a manos de Huachipato. Los universitarios enfilaron su segunda caída y acumulan cinco compromisos sin conocer de victorias.

El último triunfo de los cruzados fue en el mes de marzo y fue contra Ñublense por la séptima fecha del torneo. De ahí en adelante, el cuadro de la Franja se olvidó de sumar de a tres y comienza a alejarse del liderato en la tabla de posiciones.

Debido a este incómodo momento que vive el conjunto cruzado es que los hinchas comienzan a perder la paciencia con Ariel Holan, pues ven que el equipo no está mostrando el nivel que se espera de los precordilleranos, más aún considerando los buenos nombres que tiene.

Por lo mismo, es que esta nueva derrota hace que los fanáticos de Universidad Católica comiencen a pedir la salida del técnico argentino, pues ya no ven reacción a la propuesta que busca implantar el estratega en sus pupilos.

El técnico nuevamente está en el ojo del huracán por una nueva caída de la UC | Foto: Photosport

Publicaciones como "Discurso agotado Holan, deja de vender humo, se digno y renuncia #FueraHolan" o "No podemos esperar nada, de un equipo que no juega nada, jugadores perdidos. Ya basta Holan, no resultó", se vieron en redes sociales

Además, otros como "1080 millones se ha embolsado Ariel Holan y su cuerpo técnico en un año en Universidad Católica. Ni siquiera tiene la dignidad de renunciar, como hizo en su momento Gustavo Poyet en menos tiempo", también se agregaron a esta situación.

Ahora, Universidad Católica deberá pensar en su próximo partido y que frente a Deportes Copiapó como visitante el próximo domingo 14 de mayor a partir de als 17:30 horas.