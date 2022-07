El ex delantero de Universidad Católica no tuvo tapujos a la hora de comentar la decisión del club que le dio término al contrató del jugador argentino.

Osvaldo "Arica" Hurtado lapidario con Lucas Melano en Universidad Católica: "Pensé que no estaba, no tengo una imagen de él"

Universidad Católica comunicó este viernes el término del contrato de Lucas Melano. El argentino no convenció en el cuadro cruzado tras su arribo a inicios de año, pues ni con Cristián Paulucci y menos con Ariel Holan pudo consolidarse en la oncena titular.

Precisamente fue Holan que terminó por setenciar toda chance para que Melano sumara minutos, pues el técnico confirmó tras retorno a San Carlos que no iba a considerar al atacante y tampoco a Yamil Asad.

Por lo mismo, Melano era uno de los jugadores que la UC no inscribió para esta recta final del año y que estaban a la espera de obtener alguna oferta o una oportunidad que le permitiera salir del club.

Osvaldo "Arica" Hurtado dialogó en exclusiva con Bolavip Chile y entregó su opinión con respecto a la decisión que tomó Cruzados que le dio fin al vinculo con el ex Central Córdoba. El histórico jugador de La Franja fue tajante.

"Pensé que no estaba, ni lo escuchaba. No tengo ninguna imagen de él, de verdad. Si le faltó tiempo o no, de verdad que no tengo ninguna imagen de él", sostuvo Hurtado.

El argentino terminó su vínculo con la UC durante este viernes | Foto: Agencia UNO

Finalmente fue consultado si la UC tomó una errónea decisión en traer al trasandino a comienzos de la temporada y espera que una situación así no vuelva a ocurrir, ya que los refuerzos extranjeros tienen la misión de sumar al equipo.

"Se equivocó, pero afortunadamente han sido más los aciertos. Ojalá que no le vuelva a pasar porque se necesita que la gente que viene de afuera le dé más categoría, reforzar un plantel para pelear un campeonato. Esa es la idea de traer extranjeros, cuando uno va afuera te exigen, es lo primero que te hacen saber y que tienes que rendir", cerró el ex futbolista.