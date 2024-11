Universidad Católica tuvo una semana movida en cuanto a repercusión. En un momento trascendió que Tiago Nunes podía renunciar por una disconformidad en cuanto a la conformación del plantel para la próxima temporada. Sin embargo, esto fue desmentido por el presidente de Cruzados, Juan Tagle.

De acuerdo a lo que informó TNT Sports, el DT solicitó un delantero de categoría para acompañar a Fernando Zampedri y también la incorporación de jugadores del medio local, entre ellos Dylan Escobar. Sin embargo, el lateral fue renovado en Coquimbo Unido, situación que no agradó al estratega.

El ídolo de la UC, Osvaldo Hurtado se refiere al momento de la institución. “Uno nunca sabe que está pasando, pero hay noticias que Nunes se va, que Nunes está listo en Perú, que Tapia firma, pero que después se va, debe haber una incomodidad en el cuerpo técnico”, expresó en conversación con BOLAVIP.

El Arica se refiere al lento mercado del club: “No tenemos ningún nombre concreto o alguna foto de que algún jugador haya llegado o que Nunes diga este es el jugador que pedí”.

En ese sentido, siente que debe existir una molestia en el estratega brasileño: “Le tiene que molestar, porque tiene que mejorar ostensiblemente la campaña anterior y para mejorar la campaña anterior tiene que traer más jugadores y, en estos momentos, no los tiene”.

Osvaldo Hurtado siente que debe haber molestia en Tiago Nunes. (Foto: Photosport)

Además, el recordado goleador Cruzado considera que la conformación del elenco aún está en una etapa muy inicial: “Es un equipo que está en pañales en cuanto a contrataciones”.

Hurtado piensa que Nunes no ha vivido una situación así en sus otras experiencias: “Lógicamente que le molesta, no creo que Nunes esté acostumbrado a este tipo de cosas en una conformación de plantel, no creo que en Brasil y Perú le haya pasado esto”