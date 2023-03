Pablo Galdames cuenta por qué no llegó a Universidad Católica: "La verdad fue difícil decir que no"

A principio de año, el nombre de Pablo Galdames sonó con fuerza en Universidad Católica de cara a la temporada 2023. Y es que el mediocampista no estaba teniendo mucha regularidad en el Génova de Italia, por lo que Ariel Holan agarró su télefono y lo llamó con la intención de convencerlo de volver a Chile y repotenciar su carrera.

Al final el traspaso no se terminó concretando y el ex Vélez Sarsfield firmó por el US Cremonese de la Serie A de Italia, club al que fue cedido por parte del Génova.

Galdames comienza a ganar terreno en el equipo de la Serie A | Foto: Getty Images

Este miércoles, el ex Unión Española conversó con el programa Balong Radio, donde salió al paso sobre los rumores que lo vincularon con el elenco de la Franja Cruzada.

"La verdad fue difícil decir que no. Yo tuve una conversación con Ariel Holan bastante profunda pero bastante interesante y terminé quedándome en Genova peleando un puesto, yo sabía que no estaba siendo titular pero tenía muy claro de querer hacer una carrera en Europa, ser un jugador de selección y ser jugador de fútbol europeo", señaló.

"Lo pensé, lo trabajé con mi gente pero al final decidí que lo mejor era quedarme en Europa", sentenció el volante.

Desde su llegada al Cremonese, el mediocampista nacional ha estado presente en cuatro partidos de siete posibles en la Serie A, siendo titular en los dos últimos compromisos.