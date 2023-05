La Universidad Católica no encuentra el rumbo de la mano de Ariel Holan. Este miércoles, los Cruzados cayeron por 2 a 1 ante Huachipato en el Estadio El Teniente de Rancagua, resultado que ahondó la crisis en el elenco universitario.

En total son cinco los partidos que el cuadro precordillerano no sabe de victorias, es por esto que los hinchas comienzan a perder la paciencia con el estratega argentino, y ven como rápidamente se comienzan a alejar del liderato del fútbol chileno.

Los Cruzados no logran una victoria desde marzo, cuando vencieron a Ñublense | Foto: Photosport

En conversación con Bolavip Chile, el histórico Miguel Ángel Neira no se guardó nada: se fue en picada en contra de los entrenadores de las juveniles y salió respaldar el trabajo del ex DT de Independiente de Avellaneda.

"No pueden descubrir un cabro chico 10 bueno, ayer la Católica no tuvo mediocampo. A mí me dan pena los delanteros de la UC porque no le juegan ninguna sola pelota. Aravena no sé que se cree porque jugó un par de partidos bien y ayer parecía crack", señaló la ex figura de UC

"El DT no es el culpable porque no tiene jugadores para poner, acá el gran culpable es la gente que trabaja en cadetes y lo voy a decir diciendo hasta que vea salir un jugador de calidad. ¿Cómo no va a haber un 8 o un 10 bueno? ¿Qué hacen en cadetes? La verdad que no entiendo ¿Para qué están ahí? Para ir a San Carlos a nada", agregó.

Por último, solamente tuvo elogios para el trabajo realizado por el goleador cruzado Fernando Zampedri. "Ayer la UC tuvo cero mediocampo, los tres que jugaron pésimos. Nadie habilita a nadie, pobre Zampedri que se las tiene que arreglar solo, deberían darle todos la mitad de su sueldo a Zampedri porque es una vergüenza lo que corre él con lo que corren los demás"