Lucas Melano está en el ojo del huracán en Argentina, pues el ex delantero de Universidad Católica se perderá el resto de la temporada con Newell's Old Boys y sin haber sumado ningún minuto por una lesión.

De hecho, según lo informado desde el otro lado de la cordillera, el atacante habría viajado a la ciudad de Córdoba y sin autorización del club, para realizar la consulta a otro médico por el tema de su lesión y eso habría provocado que su problema empeorara.

Ante esta polémica, Ricardo Gabriel Lunari, ex jugador de la UC y del cuadro de la 'Lepra', entregó su versión sobre esta situación y se lanzó contra el conjunto trasandino por la falta de asesoramiento a la hora de contratar a Melano.

"Lucas Melano viene de jugar en Universidad Católica. Bueno, sabiendo que yo soy de Newell's y que tengo bastante conocimiento sobre Universidad Católica, me hubiera gustado que me preguntaran al menos qué opinaba de Melano cuando lo quisieron traer", comenzó explicando Lunari en Zapping Sport.

"En Chile la verdad que no hablaban bien de él, sobre todo en la Universidad Católica. No jugó prácticamente, muy pocos partidos, arrastraba lesiones, entonces ¿por qué uno no se asesora antes de traerlo?", agregó el ex cruzado.

El ex delantero de la UC está en la polémica en Argentina | Foto: Agencia UNO

Finalmente, el ex volante de La Franja apuntó hacia el club rosarino y aseguró que se deben informarse antes de contratar jugadores.

"Tuvo buenas campañas anteriormente, tiene condiciones, pero no está bien físicamente en el último año. Realmente venir a Newell's, no jugar e 'irse', no hace quedar bien a la Comisión Directiva. Por eso hay que informarse primero antes de tomar decisiones", cerró.