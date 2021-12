Universidad Católica alcanzó su estrella número 16 en el fútbol chileno este sábado. El cuadro universitario se impuso en el Estadio Sausalito ante Everton de Viña del Mar y de paso se consagró como el tetracampeón del fútbol chileno.

Los cruzados han tenido una hegemonía durante los años en nuestro país, en que los últimos ocho torneos, lograron adueñarse de seis. Además, de alcanzar algunas Supercopas. Sin duda, que la UC alcanzó el estatus de dominador.

Por eso, es que mantiene a los hinchas con un total entusiasmo para lo que viene en la próxima temporada, donde los precordilleranos tendrán varios desafíos por delante.

Ricardo Lunari, uno de los que defendió la camiseta franjeada, no se restó de los festejos por el nuevo título conseguido y se pronunció a través de su cuenta de Twitter con palabras emotivas.

"No saben cuantos me pegan por decir lo que siento por la UC. No saben cuanto se burlaron cuando las cosas no salían. Felicitaciones a jugadores, cuerpo técnico, directivos y a esta hinchada espectacular. Con orgullo podemos gritar somos los tetracampeones del Fútbol Chileno", dijo el ex futbolista.

Lunari tuvo tres períodos en San Carlos de Apoquindo. El primero fue en el año 1993, luego en 1995 y por último de 1996 a 1998. El argentino alcanzó el Torneo de Apertura 1997 en una final ante Colo Colo.