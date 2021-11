Universidad Católica está a 90 minutos de lograr un tetracampeonato inédito en torneos largos en el fútbol chileno. Ricardo Lunari, ídolo de La Franja, destaca la performance del equipo de Cristián Paulucci que remonta una ventaja de cinco puntos que tenía Colo Colo en la tabla de posiciones tras el clásico en el Estadio Monumental.

"Es un título que está muy cerca. Si bien queda un partido, la ventaja que desperdició Colo Colo fue mucha, tenía prácticamente el título en sus manos, y bueno, por cuestiones de rendimiento, de no poder sumar puntos, se le escapa un Campeonato que la UC con paciencia con tranquilidad después del cambio de entrenador empezó a encontrar resultados y llega a la última fecha con toda la ventaja. Así que me parece que es muy difícil que se le pueda escapar en esta oportunidad a Católica", dice Lunari en conversación con Bolavip.

El exmediocampista consideraóque el Cacique se confió en los protocolos sanitarios de Covid-19: "Habría que revisar cómo eran los protocolos y en qué falló, en qué lugar se cortaba la burbuja en Colo Colo, porque parece mentira que cuatro veces durante el año cuando todos los demás equipos a lo sumo en una o dos oportunidades tuvieron un caso. La verdad se relajaron, no tomaron quizás todas las medidas necesarias y se encuentran en el momento más difícil o en el momento que tenía que certificar el Campeonato con estos casos que le terminaron por sacarle la posibilidad de defender en el campo lamentablemente, pero bueno. Un año atípico, muy feo para el fútbol, pero los demás seguramente habrán hecho mejor las cosas".

El subcampeón de Copa Libertadores 1993 contesta a la pregunta de si el título lo están perdiendo los albos o lo está ganando la UC: "Siempre hay una culpa y un beneficio compartido. Me parece que Colo Colo después de ganar el clásico jamás pensó que Católica podía seguir insistiendo y sumar tantos puntos, creo que ahí si hubo una especie de relax y no se tomaron los partidos con todo lo que hay que meter, a pesar de la distancia uno tiene que seguir metiéndole. Paulucci fue muy intelingente, conocía a los jugadores y sabía que Católica podía jugar de otra manera. Es un merito muy grande muy grande que tiene Paulucci en este título hasta el momento si no pasa nada raro. El merito grande es Paulucci y los jugadores".

El también comentarista deportivo considera que es "muy difícil que se escape esto, Colo Colo tiene que esperar que Católica pierda y ganar su partido. Está todo para que Católica sin problemas podría ser el campeón".

Por último no se anima a comparar a esta UC con otros grandes planteles, pero si deja en claro algo: "Lo que pasa es que acá estos últimos cuatro Campeonatos, es la misma base, pero con algunas variantes, en todo sentido, variantes de rendimiento, en cuanto a disposición táctica. No podemos hablar de una sola Católica, es muy difícil comparar tiempos. Nosotros tuvimos un gran equipo, pero esta última Católica fue muy efectiva. No sé si es la mejor Católica, pero sí la más efectiva".