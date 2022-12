La Universidad Católica está en plena conformación del plantel para 2023. El cuadro cruzado está en una rearticulación de su equipo y de sus referentes tras la salida de José Pedro Fuenzalida, Luciano Aued y Germán Lanaro, entre otros. Ahora, el cuadro que ostenta el tetracampeonato largo en el fútbol chileno debe ver a quién le dará la jineta de capitán que portaba el Chapa Fuenzalida. Por ello, los históricos tienen un debate sobre el elegido.

La UC tiene a varios jugadores con trayectoria nacionales como Mauricio Isla, César Pinares y el recién fichado Eugenio Mena, mientras que los de casa pueden ser Alfonso Parot o Ignacio Saavedra. Entre los referentes extranjeros figura Fernando Zampedri y Matías Dituro.

Uno que sabe de ser referente es el Mortero, Jorge Aravena, quien da su voto para que el próximo capitán sea de casa.

"A lo mejor Parot porque tiene más experiencia y tiene más años jugando. La tiene complicada, le trajeron a Eugenio, que lo conozco y lo tuve en Wanderers. Lo quiero muchísmo. Otro que puede ser es el Nacho Saavedra juega en una posición muy centralizada y tiene la perspectiva general. Cualquiera de los canteranos está en el derecho de ser el capitán de la UC", dijo a Bolavip.

Luego, Gino Valentini tiene sus reparos con algún jugador extranjero y quiere mantener la esencia del club, que es respetar a sus valores formados en San Carlos de Apoquindo, aunque cree que la inexperiencia puede pasar la cuenta.

"Pensé que iba a ser Parot, pero no sé si va a jugar. Nacho Saavedra ha hecho mérito, porque ha jugado hace tiempo y da la impresión que él debería ser", sentenció.

Asimismo, Jorge Coke Contreras apela a que el valor debe estar en casa, aunque no ve de mala manera que la jineta sea tomado por un referente extranjero de la UC.

"El Nacho Saavedra es muy joven y siempre se elige a un tipo que tenga más experiencia. Podría ser Dituro, pero no es formado en Católica. Según las circunstancias, me imagino a Parot, pero no sé, si no juega no sé le irán a pasar la jineta. Si no eligen a quien tenga mejor liderazgo dentro del grupo, que es lo que mas importante. El capitán debe ser el que tome el liderazgo en el equipo y que sepa conducir al grupo", esbozó el mediocampista.