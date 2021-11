Marcelino Núñez continúa siendo una de las figuras dentro del equipo de Universidad Católica. El joven volante recibió una ovación por parte de los hinchas mientras conversaba con la transmisión de TNT Sports. "Muy contento de que te identifiquen dentro de la cancha, eso quiere decir que lo estoy haciendo bien, mojando la camiseta y dándolo todo, se refleja el trabajo". comenzó diciendo.

Por otra parte, reconoció el juego del rival y enfatizó en el duelo con Gonzalo Espinoza en el mediocampo, donde tuvo algunas diferencias. "Dinámicamente eran muy buenos, me tocó enfrentarme a Espinoza, un gran jugador que ha estado en selección y lindo duelo", agregó.

"Solo estábamos hablando por el tema de que me sacaron una cosa que nada que ver que me la saquen dentro de la cancha. Sólo eso, traté de hablarle que eso no se sacaba dentro de la cancha", añadió.

Además, expresó que continuará trabajando para mejorar algunos aspectos de cara al futuro. "Hay partidos y partidos, voy a tratar de trabajar. Ver las equivocaciones. Eso te ayuda a ser más fuerte, a ver detalles que adentro de la cancha no ves. Así que bien”, explicó.

Por último, comentó lo será su integración a La Roja para la doble fecha por las Eliminatorias este lunes. "Tengo que hacerme el PCR ahora y mañana presentarme antes de las 12:00. Otra linda oportunidad y a aprender", cerró.