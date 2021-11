Fernando Zampedri fue la figura en el triunfo de Universidad Católica contra O'Higgins. El delantero se matriculó con dos anotaciones y una ellas de trajo consecuencias. El 'Toro' fue amonestado por el juez Fernando Véjar. Esa amarilla trajo como consecuencia que el argentino se pierda el duelo ante Universidad de Chile. En conversación con TNT Sports tras el duelo, el goleador explicó la situación vivida y fue por el gesto que realizó.

"Dice que se lo hice a la barra, cuando es el gesto que hago siempre. Busqué la fotógrafa, me doy vuelta e hice la 'F' y dice que se lo hice a la barra. Siempre la pago, a veces me equivoqué y lo admito. Hay fotos y videos. En este video hay una chica y le hago la 'F', nada más que eso. No sé si hay un problema contra mí, te repito: cuando me equivoco está bien, juego fuerte o quizás hablo de más. No estoy hablando con los árbitros, respeto mucho las decisiones y todo. La otra vez se equivocaron, asumieron el error y hoy se equivocan otra vez, ¿Me entendés?", explicó el delantero.

Sin embargo, Zampedri reveló el significado de su celebración. "La 'F' es de Fernanda, mi mujer. Gracias a Dios me dio una hija y me está por dar otro hijo y es por el amor que tengo hacia ella, siempre lo festejo así. Está bien y como dije antes, respeto las decisiones. Jamás en mi carrera, en un clásico o partidos lindos, nunca realicé un gesto hacia la barra, le tengo mucho respeto. Quizás algún día me toca jugar en ese club y esas cosas creo que un jugador respeta mucho, no hace esas cosas. Me extraña que me saque una amarilla por un festejo, ya uno diría que es como 'tomarte el pelo', pero ya es el colmo", añadió.

Por último, fue consultado por si esta amarilla podría ser apelada y así estas ante la U. "Ahora ya me podría perder el clásico, porque no sé qué pasará. Yo pido un poquito más de seriedad también, porque es un laburo que vengo tratando para que no me saquen amarilla, pero ya tengo dos de regalo y quizás otra. Bueno, el humano también se equivoca, pero espero que esas equivocaciones se asuman", cerró.