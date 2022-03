La Universidad Católica encontró sin duda en el delantero argentino, Fernando Zampedri, una pieza fundamental en lo que ha sido el exitoso ciclo que viven hoy en día los Cruzados, los cuales sus grandes campañas han llamado la atención de otros clubes en el extranjero.

En esta jornada, el goleador de los Cruzados dialogó con los medios de comunicación y se refirió a lo que fueron sus rumores de una posible partida del club antes de iniciar la temporada, en donde fue rotundo.

"Se habló a principio de año, antes de la pretemporada, sobre todos estos temas, pero no llegamos a ningún acuerdo, así es que me enfoco en lo mío este año y más adelante veremos", comentó el jugador argentino.

El artillero de la UC reveló que, si aquellas ofertas no satisfacían a ambas partes, él no las iba a considerar y, además, expresó que le gustaría continuar por más años en el conjunto de San Carlos de Apoquindo.

"La verdad es que estoy muy cómodo en el club, y estoy enfocado en la UC nuevamente. Si me tocaba irme era para un beneficio de las dos partes, y como no era así, de ninguna manera me podía ir. Si el club no agarraba un dinero importante, no me iba, aunque sí me hubiese gustado renovar por unos años más", aseveró el goleador.

Finalmente, ante aquella posible renovación, el jugador argentino puso la pelota en el piso y comentó que ahora hay que enfocarse en las metas que tiene el equipo para esta temporada y más adelante se podrá analizar la renovación con los Cruzados.

"Eso se verá más adelante, y sólo queda pensar por los objetivos que tenemos que son muy importantes", cerró el Toro Zampedri.