Universidad Católica sigue alistándose para lo que será su temporada 2024, en el que el equipo dirigido por Nicolás Núñez espera poder tener un buen arranque de año dentro del Campeonato Nacional.

Sobre el presente del equipo, el periodista, Danilo Díaz ocupó su espacio dentro de Radio ADN, en el que le dio su respaldo al proceso de Nico Núñez, tras lo que ha sido su criticada pretemporada con el equipo.

“Núñez termina salvando a la Universidad Católica de pelear el descenso, la Católica iba encaminada a pelear el descenso”, partió señalando Díaz.

Siguiendo con aquello, el comunicador declara que los negativos comentarios al estratega de los ‘Cruzados’ de cierta manera son injustificados por que no ha podido contar con gran parte de sus figuras en el ataque.

Tapia promete con su renacer en la UC | Foto: Photosposrt

“Los análisis que se han hecho en este inicio no corresponden, están fuera de lugar, tú no puedes evaluar una Universidad Católica sin Zampedri, sin Aravena, sin Montes y sin Gonzalo Tapia, que terminó muy bien y ratificó que al parecer, está recuperado, que es el jugador que se esperaba cuando irrumpió en la sub 17 en el Preolímpico con Caputto”, declaró en Radio ADN.

Finalmente, Díaz le entregó una buena y mala noticia al hincha de la Universidad Católica, en la que primeramente indica que un volante llegará a reforzar el club, pero que lamentablemente, el presupuesto es escaso, debido a lo que fueron las partidas de Franco di Santo y Nehuén Paz.

“Con Menossi y es posible que llegue un mediocampista más, a la Católica habría que empezar a evaluarla ahora, está llegando tarde si, a la Católica le queda muy poca plata para ir al mercado para complementar el plantel, porque las salidas de Di Santo y Paz implicaron un desembolso importante para la temporada 2024”, cerró.