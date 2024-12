Universidad Católica comienza su pretemporada con miras a llegar de la mejor forma posible al ciclo 2025. En la Franja no estuvieron presentes en el primer día Gonzalo Tapia, César Pinares, Alfonso Parot y Cristián Cuevas.

En el caso del Cimby, el club le dio permiso debido a que fue padre. José María Buljubasich aclaró que ya están casi listos para la renovación de Cuevas: “Estamos prácticamente cerrados con el tema de él, pero fue papá ayer, hoy no se presentó con el permiso que le dimos”.

Luego pasó a explicar por qué César Pinares y Alfonso Parot no están en la pretemporada, siendo que tienen contrato hasta fin de año: “Con respecto a las renovaciones, el tema de César y de Alfonso, estamos conversando, estamos en negociaciones, todavía no hemos llegado a un acuerdo, por lo mismo todas las partes consideramos que era mejor no presentarse a la pretemporada, porque estamos en una negociación, en conversaciones. Veremos cómo se desarrolla eso en los próximos días”.

También se refiere al tema de Gonzalo Tapia, quien volverá después al club: “Él también seguimos conversando, pero a diferencia del resto del plantel, él por haber estado con la Selección, tiene un poco más de vacaciones. Seguramente el lunes o martes estará con nosotros”.

Alfonso Parot está en negociaciones para renovar con Universidad Católica. (Foto: Photosport)

Tati Buljubasich menciona que hay juveniles jugándose la oportunidad de estar en el primer equipo

El director deportivo de la Franja consigna que hay futbolistas jóvenes entrenando con el primer equipo. “Algunos jugadores se fueron, algunas ligas ni siquiera terminaron. Es por lo mismo que se decidió, más una cantidad de 10 jugadores juveniles de la categoría de proyección, van a estar las opciones de continuar en el plantel o no, a partir de enero”.

“Siempre son buenas oportunidades para los jóvenes y también que el cuerpo técnico los vea mucho más cerca”, agregó sobre los formados en casa que estarán trabajando con Tiago Nunes.