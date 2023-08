Universidad Católica se alista para lo que será su encuentro ante Everton de Viña del Mar por Copa Chile, pero mira de reojo lo que es una situación que les genera bastante preocupación en las últimas horas, la cual es sobre la renovación de su goleador, Fernando Zampedri.

Ante esta situación, la periodista Rocío Ayala entregó en Radio ADN más información sobre lo que es la actualidad del atacante argentino, en la que confirmó que desde Argentina es real el interés por parte de Independiente de Avellaneda.

“Es totalmente cierto y real el interés de Independiente, me han dicho que su teléfono (de Zampedri) estalla en llamadas para tratar de convencerlo de ir a Argentina”, comenzó señalando Ayala.

En esa línea, la comunicadora remarcó que la gran duda de esta seductora oferta para el ‘Toro’ va en la conflictiva forma de pago que tienen los equipos argentinos ante algunas transferencias, en las que cancelan en cuotas, algo que no gusta en demasía para el entorno del goleador.

Zampedri podría no renovar con la Universidad Católica | Foto: Photosport

“El tema es que lo que pone en duda, analizó y pensó la opción, la oferta desde lo económico es bueno, pero sabemos que en Argentina está el tema de pagar en cuotas, que es más difícil y el dinero no llega de una. Eso no convence mucho a Zampedri”, declaró en Radio ADN.

Finalmente, Ayala informó sobre lo que es la renovación de Fernando Zampedri con la UC, en la que encendió las alarmas señalando que en estos momentos dichas negociaciones están entrampadas.

“Sobre la renovación que estaba avanzada, nos dicen que llegó un momento en que esta entrampada en estos momentos. No están llegando a acuerdo las dos partes, esto no significa que no vaya a renovar, pero hoy al menos no hay un acuerdo cercano”, cerró.