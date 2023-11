Universidad Católica logró rescatar un valioso punto en su visita al sur de nuestro país, en el que los ‘Cruzados’ igualaron a un tanto ante Huachipato por la antepenúltima fecha del Campeonato Nacional.

Sobre lo que fue este compromiso, el defensor Alfonso Parot conversó en zona mixta con los medios e hizo una análisis a lo que fue el punto obtenido ante los ‘Acereros’, en la que valora la entrega del equipo ante un importante rival y el paso que dan pensando en el sueño de ir a la Copa Sudamericana.

“No lo definiría tan abruptamente como un punto ganado o dos perdidos. Nos vamos tranquilos con una sensación buena con lo que mostró el equipo. Hablamos en la semana de que la base fuera mostrar otra actitud, otra cara, que es lo mínimo, pero que no estaba mostrándose en los últimos partidos. Nos vamos tranquilos. No sé si contentos, pero tranquilos, que es la base para seguir sumando y cumplir el objetivo final que es meternos en Copa Internacional“, comenzó declarando Parot.

El ‘Poncho’ es muy consciente de que el año 2023 de los ‘Cruzados’ ha sido bastante irregular a comparación de los anteriores, en la que uno de los históricos desmenuza las posibles razones que han llevado al equipo a tener una temporada con más bajos que altos.

Parot se fue satisfecho por el punto en el sur | Foto: Photosport

“Son muchos factores. No son excusas, obviamente. El bajo rendimiento tanto individual como grupal nos fue costando. Fue el primer año sin nuestra cancha, y una cancha en Santa Laura que no estuvo siempre en buen estado. Nos costó mucho. De visita también nos costó un montón. En lo anímico también no partimos bien, y después no pudimos reponernos de esa adversidad. Fue un año malo, que esperemos podamos meternos en Copa Internacional”, explicó.

Finalmente, Parot le dejó un importante mensaje a las jóvenes promesas de la Universidad Católica, quienes han comenzado a dar grandes pasos en esta temporada, en la que espera que lentamente comiencen poder a afianzarse y ser importantes para el equipo pensando ya en el próximo año.

“Espero que se acoplen bien, son gente que nos sirve, sangre nueva, que están con muchas ganas. A como estamos hoy en día no se les puede exigir nada, solamente que disfruten y que vayan agarrando experiencia. Necesitamos de todos porque somos un plantel corto que ha tenido una mala pasada con muchas lesiones. Toda la gente que entra que venga a sumar. Estamos contentos con los más jóvenes”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad Católica por el Campeonato Nacional?

Universidad Católica deberá verse las caras ante Deportes Copiapó por la penúltima fecha del Campeonato Nacional el sábado 2 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura.