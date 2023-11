Alfonso Parot y su renovación en la Universidad Católica: "Esto no va más allá de un tema de plata, pasa a ser cariño"

Universidad Católica pone todo su foco para lo que será el duelo ante Deportes Copiapó por la penúltima fecha, en el que los dirigidos por Nicolás Núñez sueñan con poder conseguir el anhelado cupo a la próxima Copa Sudamericana.

En esta jornada, los ‘Cruzados’ lograron oficializar la renovación del defensor Alfonso Parot, quien en esta jornada conversó con los medios de comunicación y dio más detalles sobre lo que fue su extensión de contrato con el club por una temporada más.

“Estoy muy contento, fue algo rápido. Apenas se pusieron en contacto conmigo, dije que sí inmediatamente y agradecerle al hincha por el apoyo incondicional de siempre conmigo y todo el equipo. Ha sido un año muy difícil, pero ahí han estado siempre”, partió señalando Parot.

Dando más detalles de aquello, uno de los históricos del plantel explicó que el tema de su permanencia en la UC pasa más allá de una tema económico, si no que va por algo más por amor a la camiseta.

“Siempre he dicho que mi intención es permanecer en Católica hasta que ellos indiquen que se cierra el ciclo. Hasta que ellos consideren que estoy apto para entregarle, sea lo que sea al club, me entregaré al cien por ciento por el cariño que le tengo a la institución. Esto no va más allá de un tema de plata, pasa a ser cariño”, declaró.

Parot continuará en la UC | Foto: Photosport

Finalmente, Parot hizo un análisis a lo que ha sido la temporada de la Universidad Católica, en la que indica que al equipo se le ha hecho muy difícil el poder tener una buena estabilidad futbolística por los diversos sucesos que le han ido ocurriendo.

“Es un balance que como jugador no me corresponde hacerlo. Son procesos, es muy difícil que siempre un equipo se mantenga arriba. En algún minuto iba a caer el declive y eso es lo que nos está pasando a nosotros”.

“En la parte futbolística no estuvimos a la altura, al principio ni al medio. Ahora si bien hemos sacado un par de chispazos de buen juego, hemos estado muy lejos de lo que mostramos esos cuatro años. Estamos trabajando para lograr meternos en copas internacionales, ese es el objetivo y hay que conseguirlo en estas fechas que nos quedan”, cerró.

¿Cuándo jugará la Universidad Católica por el Campeonato Nacional?

Universidad Católica se enfrentará por la penúltima fecha del Campeonato Nacional ante Deportes Copiapó el sábado 2 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura.