Universidad Católica no pudo jugar ante Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera por la primera fecha del Campeonato Nacional. Aquello debido a resolución de la Delegación Presidencial de Quillota.

César Pinares analizó si es una ventaja para Ñublense haber jugado en la primera jornada ante Coquimbo Unido. “Creo que tiene sus pros y sus contras. Ñublense al haber ya partido el torneo, se soltaron un poco más, ya empezó el torneo, es positivo para ellos”, comentó el mediocampista.

“Para nosotros también tiene cosas positivas. El hecho de haber seguido preparando detalles que teníamos que mejorar desde los partidos amistosos, que jugamos en Perú, en Coquimbo los que hemos tenido acá a puertas cerradas, también nos favorece”, añadió.

Pinares ve lo positivo de llegar sin jugar de manera oficial a la segunda fecha: “El hecho de competir por los puntos es totalmente diferente. Pero nos hace llegar de mejor manera. con esas ganas que obviamente no se sobrepasen al extremo de sentir nerviosisimo por querer ya que empiece el torneo para nosotros”.

César Pinares piensa positivo de cara al partido de la Universidad Católica ante Ñublense (Foto: Photosport)

El volante se muestra positivo con el compromiso ante Ñublense programado para este viernes a las 19:00 en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán. “Estamos bien preparados, con tranquilidad y esperando que se oficialice el tema del partido, por lo que tengo entendido ya está la aprobación. Seguimos trabajando, pensando que se juega el viernes y de manera positiva”.

Los objetivos de César Pinares en la temporada 2024 con la Universidad Católica

César Pinares se refiere al trabajo de preparación y los objetivos tanto personales como grupales en esta temporada 2024: “Me he sentido bastante bien. He hecho una buena pretemporada, desde que comenzamos acá en San Carlos, nos fuimos a Perú. No he parado de entrenar, preparándome con el objetivo claro de lo que el club quiere, que es ser campeón”.

“Mi objetivo personal es llegar a aportar al equipo con asistencias, goles, con fútbol y poder lograr el objetivo grupal. Me queda trabajar, no sobrepasarme como quizás hice algunas veces el año pasado para poder estar bien en los partidos y poder lograr ese objetivo en común que tenemos. Estoy con una menta muy positiva, con muchas ganas. Enfocado en lo que quiere el grupo y lo que quiero a nivel personal”, finalizó.