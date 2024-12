Este jueves Universidad Católica presentó a su nuevo fichaje para la temporada 2025, el volante colombiano Jhojan Valencia, que viene desde el Austin FC de la Major League Soccer (MLS). En la instancia, el formado en Deportivo Cali, contó por qué decidió volver a Sudamérica y firmar por la UC.

“Principalmente lo que más me motivó de venir al fútbol chileno fue volver a competir. No digo que en la MLS no se compita, pero creo que el fútbol chileno es un poco más competitivo”, comenzó diciendo.

Seguidop, argumentó por qué pone al fútbol chileno por encima de la liga estadounidense: “Sabemos que siempre los equipos chilenos están peleando torneos internacionales, entonces me motivó mucho eso. Sabemos que Católica siempre está peleando, entonces eso me ayudó mucho para tomar esa decisión”.

En la misma línea, señaló que el clima no debería se run tema en su adaptación, por el calor en verano y frío en invierno. “En el tema del clima, estuve tres años en Estados Unidos, es similar el clima acá, entonces creo que por esa parte no voy a tener problema”, respondió el mediocampista.

El chileno que fue clave en su llegada a Universidad Católica

Al ser consultado por si el delantero chileno Diego Rubio fue clave en su llegada a la UC, Valencia confirmó que fue importante su opinión e incluso lo está ayudando a asentarse en el país. Cabe recordar que acaban de ser compañeros en el Austin FC.

“El tema de Diego Rubio, antes de venir también charlé con él. Incluso él ahorita me está ayudando con el tema de casas, el tema de autos. Entonces sí, tuve muchas buenas referencias por parte de él. Me dijo que había hecho sus divisiones menores acá”, comentó.

Jhojan Valencia ocupará la camiseta número 25 en Universidad Católica. (Foto: Captura)

Sus características y compromiso que asume con la UC

Respecto a lo que promete en este arribo a los Cruzados, el jugador de 28 años dio a conocer sus características y lo que debe esperar de él el hincha de La Franja.

“Mis características como jugador, siempre me he caracterizado por ser un volante agresivo, por ser un volante agresivo en la marca, que le gusta pelear todos los balones, que recupera muchos balones, que le gusta encontrar a su volante que está siempre sin marca, que le gusta filtrar balones, que le gusta hacer varios cambios de frente, le gusta ayudar tanto ofensivamente como defensivamente”, señaló.

“Y bueno, lo que van a encontrar de Johan Valencia en la Católica va a ser eso. Además del compromiso por la camiseta, un jugador que no se va a ahorrar ninguna gota de súper por el equipo, que va a ser lo mejor por sus compañeros, por el club y bueno, por destacarme también, que es lo que quiero y lo que necesito”, concluyó Valencia.