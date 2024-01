Nicolás Castillo fue oficializado como refuerzo de Universidad Católica la semana pasada, hito que marcará la vuelta a las canchas del canterano cruzado quien sufrió duras lesiones que lo alejaron de las canchas e incluso amenazaron su carrera.

La vuelta del delantero a San Carlos de Apoquindo no ha estado ajena a las polémicas, toda vez que hace no mucho protagonizó un incidente con un funcionario de Azul Azul que terminó en duros insultos.

“Tengo sentimientos encontrados con la llegada de Nicolás Castillo. Entiendo su posición como ex jugador, ídolo en algún momento, pero su comportamiento y perfil no me ha acomodado, no lo he compartido”, argumentó Dante Poli en ESPN Chile sobre la vuelta de Castillo.

El 2019 fue el último gol de Nicolás Castillo. | Foto: Photosport

Bajo esa línea, complementa diciendo que “Me da la sensación que no hizo lo suficiente desde ese punto de vista para volver al club y reconozco que eso me genera ruido. Después, como historia de esfuerzo y superación, que le abrieran las puertas, tiene que ver con haber convencido al club de dejarlo”, añadió.

La mayor duda de Poli es el ámbito futbolístico: “Me deja la incógnita desde lo futbolístico por lo físico. Condiciones tiene, pero hace dos años que no las vemos. Es un gesto del club para relanzar su carrera a alguien que le tienen mucho aprecio. Él tiene que asumir esta gran responsabilidad y esfuerzo que hace la Católica por dejarlo, tiene que cambiar actitudes para ser el líder que esperan”, remató.

¿Será un aporte Nicolás Castillo? Lo único cierto es que el otrora goleador buscará relanzar su carrera en la UC y no la tendrá nada de fácil, ya que comparte puesto nada más ni nada menos que con Fernando Zampedri.

El último gol de Nicolás Castillo

El 2019 fue el último gol de Nicolás Castillo como jugador profesional de fútbol, el cual se dio en una victoria por 5-0 del América de México ante Tiburones Rojos.