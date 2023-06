Sin duda que dentro de los gloriosos años que vivió la Universidad Católica en esta última época, uno de sus jugadores más destacados ha sido el volante argentino, Diego Buonanotte, quien con su gran fútbol y carisma se ganó el amor del hincha de la UC.

Después de seis años en el club, a mediados del 2022 el crack argentino le decía adiós a su glorioso paso por la Universidad Católica, en la que más de alguno quedó con amargura por lo que fue su desabrida despedida por parte del club.

Un año después de lo que fue su partida, el hoy volante que milita en Unión La Calera conversó con el programa ‘F Show’ de ESPN para referirse a lo que fue su salida del club, en la que dejó en claro su gran pena de su despedida de la UC.

“Las cosas se dieron así y quedaron así, hay cosas que yo siento o sentí en su momento, pero quedaron ahí, las cosas pasan por algo. Se dio mi salida, me hubiese gustado despedirme de la gente, me gustó mucho lo que hicieron con Luciano (Aued), Germán (Lanaro) y Chapa (Fuenzalida), no me comparó con ellos, pero me hubiese gustado despedirme así de la gente”, comenzó señalando Buonanotte.

Buonanotte recibió todo el cariño por parte de la parcialidad ‘Cruzada’ en su último enfrentamiento | Foto: Photosport

Sobre la recordada de aquellos ex cracks de la UC, el ‘Enano’ recordó que vivió aquel momento a distancia y que le generó mucha emoción por lo que fue el glorioso paso de sus ex compañeros y además, habló de lo que fue recibimiento el otro día cuando con Unión La Calera se midió ante la UC.

“Lo vi, estaba en Perú y lo vi. Me emocione mucho, se lo merecían eso y mucho más. Lo mío del otro día fue extraordinario, yo me quedó con eso”, detalló.

Finalmente, Buonanotte no tiene rencor con nadie de lo que fue su salida de la Universidad Católica y recalca que él y su familia se quedan con el constante cariño que le brinda el pueblo cruzado.

“Lo que pueda suceder o lo que ya sucedió queda en segundo plano, yo me quedó con el cariño de la gente, para mí es hermoso y me llena de emoción. Me quedó con el cariño de la gente que es hermoso, que me emociona hasta hablarlo. Soy un agradecido”, concluyó.