Franco Di Santo no ha tenido el año que pensó que iba a tener antes de su llegada a Universidad Católica, donde llegó bajo el alero de Ariel Holan, pero nunca pudo consolidar el bagaje de su carrera en el cuadro cruzado.

Prueba de lo anterior es que en los últimos cuatro partidos de Universidad Católica en el Campeonato Nacional 2023, solo sumó 5 minutos en la cómoda victoria de los cruzados frente a O’Higgins por 3-0.

En el Clásico Universitario frente a Universidad de Chile, el clásico con Colo Colo y el último duelo ante Huachipato no sumó ni siquiera un minuto. Es más, ante los acereros, el ex jugador del Chelsea ni si quiera fue convocado.

Di Santo no está cómodo en Universidad Católica. | Foto: Photosport

Según trascendidos, Di Santo no estaría cómodo en Universidad Católica y busca fórmulas para dejar a los cruzados, algo que no le saldría para nada barato a Juan Tagle y compañía por la modalidad en que llegó el ex Audax Italiano a la UC.

Según cuentan en Deportes 13, Di Santo llegó a la UC con la fórmula de arriendo del pase por 630 mil dólares norteamericanos y cualquier salida del jugador le significará a los cruzados desembolsar la mitad de dicho monto, es decir 315 mil dólares.

Ahora, habrá que esperar al cierre del Campeonato Nacional 2023 para ver si cambia la consideración de Nicolás Núñez con Franco Di Santo o sencillamente si el jugador separa caminos y arma sus maletas.

Universidad Católica a la cancha

Los cruzados reciben este sábado 2 de diciembre a las 20:00 PM de Chile continental a Deportes Copiapó en un duelo clave para llegar a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

La UC en el Campeonato Nacional 2023

La UC se ubica en el octavo lugar de la tabla del Campeonato Nacional 2023 con 38 puntos, los mismos que Unión La Calera, pero con peor diferencia de gol. Cabe recordar que el séptimo es el último clasificado, pero eso podría cambiar si Colo Colo gana la Copa Chile o Magallanes desciende.