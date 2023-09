Colo Colo enfrentará a la Universidad Católica el domingo a las 15:00 en el estadio Monumental por la jornada 25 del Campeonato Nacional 2023. En la previa, Esteban Pavez participó de la conferencia de capitanes desde las dependencias de la ANFP.

“Para nosotros es un partido muy importante, sabemos lo que nos estamos peleando el domingo, seguir en la lucha por el Campeonato. Enfrentamos a Universidad Católica, un equipo que viene en alza y estos partidos son siempre apretados”, analizó.

Huesi deja de lado los favoritismos. “Con Católica estos dos últimos años han sido partidos muy parejos más allá cómo venga uno u otro y nos estamos preparando muy bien”.

El capitán de los Albos se refiere a la situación de Carlos Palacios, quien abandonó con molestias físicas el encuentro ante Cobreloa. “Carlitos creo que se va a esperar hasta el último. Es el diferente que tenemos arriba, determinante, esperemos que pueda estar el domingo. Creo que se va a esperar hasta el último, pero eso tiene que verlo el cuerpo técnico”.

Pavez confía en las alternativa que tiene el equipo en caso de que la Joya no esté disponible. “El plantel hoy día tiene variantes. No sé si pueda llegar, nosotros esperemos que sí, pero es un tema netamente del profe”.

Carlos Palacios sufrió molestias físicas en el compromiso de Colo Colo ante Cobreloa por la Copa Chile (Foto: Photosport)

Además asegura que el objetivo del plantel es pelear hasta la última jornada. “A mí me ha tocado jugar muchos clásicos, esta clase de partidos, me ha tocado estar siendo favorito, no favorito. Son partidos aparte no siempre gana el favorito, el que viene mal. Me lo tomó como el plantel se lo toma, queremos pelear la punta hasta el último partido, nos quedan siete partidos y queremos ganarlos todos, pero tenemos que ir a partido a partido”.

¿En qué lugar están Colo Colo y la Universidad Católica en la Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional 2023?

Colo Colo marcha en el tercer lugar del Campeonato Nacional 2023 con 39 puntos. Por su parte, Universidad Católica es séptima con 34 unidades.