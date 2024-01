Fernando Zampedri saca lo mejor de la pretemporada con Universidad Católica pese a no ganar en Perú

Universidad Católica viajó hasta Trujillo para poder enfrentar su segundo amistoso de la pretemporada ante Alianza Lima en Perú y Fernando Zampedri no se enloquece por no haber ganado ni menos anotar goles.

El resultado fue sin goles ante un poderoso de Sudamérica y aprovechó de dar un giro al sistema de juego con fuerte juego por las bandas con Eugenio Mena y Guillermo Soto.

El capitán Fernando Zampedri no se vuelve loco por no haber ganado ni tampoco no anotar goles en Perú. Todo lo contrario el giro de esquema es lo que rescata.

“Positivo, nosotros venimos de dos semanas de entrenamiento, es el segundo partido, buscamos otro esquema, salió lo que entrenamos en la semana y sirvió este partido ante Alianza Lima”, destacó Zampedri en Zapping Sports.

Fernando Zampedri mete el jinetazo para valorar el trabajo de la UC en Perú (Zapping)

Zampedri como buen capitán mete el jinetazo de buena forma y sale a respaldar lo realizado durante estas semanas en tierras peruanas.

“En este partido buscamos otro esquema, el partido pasado jugamos con un 4-3-3. Este partido entrenamos otra cosa, cambiamos el sistema. El primer tiempo tuvimos mucho la pelota, fue muy parejo, en el segundo el calor pegó fuerte, pudimos sostener el partido”, explicó el goleador.

¿Fernando Zampedri qué rescata de la pretemporada de Universidad Católica?

Fernando Zampedri salió antes de tiempo del partido contra Alianza Lima, pero sólo con los calambres de rigor tras una ardua exigencia.

El Toro no se queda con el vaso medio vacío y rescata cosas importantes para la UC de cara a lo que se avecina.

“El partido fue parejo para los dos en los 90 minutos.El balance es muy positivo. Vamos a seguir enfocado en la pretemporada. Tenemos que pensar en seguir mejorando, hicimos un cambio y es una buena semana para nosotros”, terminó Zampedri.