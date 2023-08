Gerardo Manuel Reinoso descarta el interés de Independiente por Fernando Zampedri: "No tienen un mango"

En semanas turbulentas por los resultados del equipo, lo hinchas de Universidad Católica al menos respiraron tranquilos por la inminente renovación del goleador Fernando Zampedri.

Sin embargo, una noticia llegada desde Argentina preocupó a los cruzados: Independiente de Avellaneda tendría como objetivo al delantero, algo que descarta de plano Gerardo Manuel Reinoso.

“Primero, yo estoy feliz con la renovación de Zampedri en Católica. Segundo, no creo que llegue a Independiente porque hoy no tienen plata, no tiene un mango”, afirma la Vieja.

Como jugador formado en el Rojo, Reinoso no esconde lo importante que sería la llegada del delantero al cuadro de Avellaneda, pero lo ve imposible.

Gerardo Reinoso cree imposible que Zampedri se vaya a Independiente

“Obvio que sería un gran refuerzo si es que llega, pero no creo. Lo dudo, porque no tienen plata y más con todos los problemas que tienen. Deben ser inteligentes y no creo que Independiente vuelva a meterse en un lío”, insiste.

Además la Vieja también cree que Zampedri no cree que tenga muchas ganas de dejar la UC en razón de que “estando en un club como Católica que tienen y le dan todo”.