Universidad Católica dentro de lo que fue su período glorioso dentro del fútbol nacional, tuvo un momento bastante irregular en la temporada 2021 de la mano del entrenador uruguayo, Gustavo Poyet, con quien tuvieron un positivo arranque, siendo campeones de la Supercopa, pero después, tuvieron un bajón importante, lo que terminó catapultando la salida del DT.

Sobre esto, el mismo estratega, que hoy dirige la Selección de Grecia conversó con el youtuber argentino Rodrigo Rea, con quien tuvo un interesante diálogo, en la que dentro de este, dio inéditos detalles de su salida del conjunto de la ‘Franja’.

“Yo me fui de Chile y ahora lo puedo contar porque ya pasó, cuando fui a Chile fui a apostar una cantidad de cosas, sobre todo en base a la intensidad, empezamos muy bien, empezamos a cumplir objetivos, al inicio la Supercopa no estaba en el objetivo y la ganamos“, comenzó señalando Poyet.

Siguiendo con el hilo de su conversación, el DT evidenciaba su buen comienzo con la UC “pasamos el primer grupo de Libertadores que hace 10 años el club no pasaba, estábamos jugando con jugadores jóvenes, que el club me lo había pedido, que era una de las prioridades, había tres sub 21 que estaban en la Selección mayor, ósea que todo iba bien”.

Poyet dentro de su paso por la UC | Foto: Photosport

El punto de quiebre entre Poyet y la UC

El estratega uruguayo dio luces de como comenzó su quiebre con el plantel de la Universidad Católica, en la que él como entrenador tenía un plan para poder cambiar la suerte de aquello, pero que dejaba entrever que en la interna del equipo no le permitían aquello, por lo que decidió marcharse.

“Tuvimos un estancazo en medio del año, pegamos un bajón y yo de dentro me di cuente que necesitábamos cambiar, mi idea pasaba por cambiar un grupo de jugadores, bajar la edad y hacer un grupo mucho más de intensidad, que era por donde había ido challenge personal, pero el club eso no lo podía lograr y bueno, llegué a un acuerdo con el presidente y le digo ‘yo me voy y usted va a ganar el campeonato”, explicó.

Finalmente, Poyet dio sus razones de lo que quería realizar en dicho momento en la Universidad Católica para tener ese renovación de energías dentro del plantel, pero que aquello parecía que no lo lograría por cosas externas a su persona, lo que lo llevaron a tomar la decisión de dejar la institución

“Después él me miraba y me decía ‘porque no contigo si es más fácil’ y yo le dije que no porque el grupo necesitaba un golpe, el grupo estaba achatado. Habíamos quedado fuera del Libertadores con Palmeiras , que después fue campeón, yo veía que ese grupo necesitaba algo y como yo no lo podía lograr por el hecho de traer 3 o 4 jugadores y sacarme 3 o 4, que mejor que el técnico y ganaron el campeonato”, concluyó.