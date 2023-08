El regreso de Nicolás Castillo a Universidad Católica pareciera ser que es un hecho, con el jugador haciendo todo el proceso de recuperación de sus largas lesiones para poder volver al equipo de donde salió y del cual es hincha acérrimo.

El delantero nacional, quien no juega un partido profesional desde enero de 2022, defendió al Necaxa como último club profesional antes de sufrir un sinfín de lesiones y problemas que lo han tenido alejado de las canchas.

Pese a que la figura de Castillo en los hinchas genera resistencia en la parte física -más no en lo emocional-, un histórico de la UC le prestó ropa y pidió a los siete vientos que llegue al conjunto cruzado.

En la memoria del hincha está el inolvidable título que Castillo le entregó a la UC. | Foto: Photosport

“Me parecería súper bueno; es salido de la cantera de la UC y cuando jugó siempre anduvo bien. Merece tener una nueva oportunidad en la Católica”, aseguró Miguel Ángel Neira en diálogo con Bolavip Chile.

Neira asegura que el otrora goleador de los cruzados “En la UC es donde mejor ha andado Nicolás Castillo y podría llegar a ser un buen aporte para el equipo si es que se recupera de buena manera”.

Eso sí, el histórico cruzado advierte que no sería estelar: “Sería una alternativa de Zampedri y Di Santo… vendría siendo como el tercer delantero, pero no sé qué es lo que pensará el DT. Me da la impresión que sería un jugador traído por la dirigencia, no por el técnico”, remató.