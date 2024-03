Universidad Católica se encuentra buscando técnico. La opción del estratega argentino, Gabriel Milito, se cayó en las últimas horas y a los Cruzados también se les ofreció el nombre del brasileño, Tiago Nunes.

Sin embargo, por ahora no hay nada concreto en la precordillera, por lo que sigue el interinato de Rodrigo Valenzuela al menos hasta el partido de la Franja ante Unión La Calera de este viernes a las 19:00 en el estadio Nicolás Chahuán, un compromiso pendiente por la primera fecha del Campeonato Nacional 2024)

El histórico exdefensor de la UC, Óscar Lihn, no tiene mayores perspectivas para lo que resta del año: “El equipo no tiene mucho arreglo, yo trataría de salvar este año, como fuera, meterse en alguna copita por ahí y preparar el equipo para el próximo año con calma, con San Carlos entregado y preparar un equipazo para el próximo año, porque este año ya no lo veo”, expresó en conversación con BOLAVIP.

El campeón con la Franja en 1984 siente que sólo hay una excepción en el medio local para asumir en la banca de los Cruzados: “De aquí no veo a niuno”, expresó en un inicio. Sobre lo mismo propuso a Claudio Borghi: “Te digo la verdad, si de mi dependiera, el Bichi Borghi tiene peso para ese camarín”, aseguró Lihn.

Óscar Lihn propone a Claudio Borghi como DT de la Universidad Católica. (Foto: Photosport)

¿Cuál fue el último equipo de Claudio Borghi?

El Bichi Borghi ha tenido ofertas del extranjero para dirigir en los últimos meses. Sin embargo, el estratega por opción personal no toma un desafío como DT desde 2016 cuando tuvo un paso por Liga de Quito.