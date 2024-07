Un histórico de la UC expresó su emoción tras vencer a los chillanejos, pero no se ilusiona con el título.

Ídolo de Universidad Católica pone los paños fríos tras vencer a Ñublense: "No da para confiar"

Universidad Católica venció a Ñublense y se ilusiona en la lucha por el título. El cuadro precordillerano quedó en la tercera posición, a tan solo un punto del líder exclusivo, Coquimbo Unido.

Sin embargo, ello no es motivo de confianza para un ídolo de la institución. ¿La razón? Para él, con un triunfo así no da para soñar tanto. No ocultó su emoción por el resultado, pero puso paños fríos por el nivel del equipo.

Ese es el caso de Jorge Aravena. El referente histórico de la UC quedó feliz por el 2-1 en Chillán, pero no se fía. Asegura que los dirigidos por Tiago Nunes deben mejorar el juego.

“Se mete en lucha, pero evidentemente ganar así, en la agonía de un partido, no da para confiar completamente en que vamos a estar en la pelea definitiva. Al menos, los tres puntos sirven muchísimo”, comenzó indicando a BOLAVIP CHILE.

Tras ello, se refirió al denso compromiso en Chillán. El triunfo llegó en el último suspiro del compromiso. “Ñublense, por historia, siempre ha sido un equipo difícil para jugarle en el Nelson Oyarzún. Hoy quedó demostrado, ¿no?”, agregó.

Finalmente, tuvo escuetas palabras para el héroe de la tarde: Fernando Zampedri. Ya no hay más adjetivos para elogiar al delantero de 36 años. “Es goleador, nació para el gol”, cerró.

Mortero Aravena puso los paños fríos en Universidad Católica.

Universidad Católica va por el título

Con el triunfo ante Ñublense, el cuadro de San Carlos de Apoquindo quedó tercero con 33 puntos. Tiene los mismos puntos que Universidad de Chile, que enfrenta a Audax Italiano por la fecha 17 del torneo.

El próximo duelo de los precordilleranos será contra Palestino. Tal compromiso, válido por la jornada 18, se disputará el sábado 3 de agosto, desde las 17:30 horas, en el Estadio Santa Laura.