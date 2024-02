Jorge Aravena sufre cada vez que la Universidad Católica pierde y anoche la caída fue dolorosa ante Ñublense por 1-0, en el estreno cruzado en el fútbol chileno.

El Mortero sabe que la Universidad Católica tiene que estar para cosas grandes y no para andar sufriendo. Por eso, el corazón del ex volante cruzado sufre en demasía.

Aravena dialogó con BOLAVIP y abrió su corazón respecto a lo que generó en él la caída de la UC ante los Diablos Rojos en el primer partido de la temporada.

“Como hincha de la UC todo esto me da mucha pena. Siempre buscamos, buscamos y aquí para nosotros no entra el dicho: ‘El que busca siempre encuentra’. Buscamos y no encontramos nada”, expresó Aravena.

Universidad Católica empezó de la peor forma el torneo 2024 (Photosport)

Aravena, igualmente, aprovechó de lamentar la caída de Universidad Católica, aunque también demostró su sorpresa por no ver a Fernando Zampedri desde el arranque. Ahí, para el ex volante, se cometió un error serio.

“A mí me sorprende que no inicie Fernando Zampedri de titular. Él ha sido el goleador en los últimos años de la UC y goleador del campeonato y no inicia, salvo que haya estado lastimado; pero ya para el segundo tiempo ingresó, lo que indica que no estaba lastimado. No lo entiendo”, agregó.

¿Qué le parece a Jorge Aravena los errores de la Universidad Católica y la expulsión de Nico Castillo?

Universidad Católica tuvo poca profundidad, nula precisión y aparecieron los mismos fantasmas que en la pretemporada. Aravena tuvo palabras para analizar la aparición de Nico Castillo.

“Lamentablemente lo sacan, no puede hacer gol, no se encontró y más encima lo expulsan después desde la banca por reclamar. ¡Ay! Es compleja la situación de Nicolás. Es decir, él salió a jugar al extranjero y no tuvo mucho suceso jugando fuera”, dijo Aravena.

Para rematar a Castillo, el Mortero es claro: “Ahora regresa y en el primer partido oficial, digamos, juega un tiempo, no muestra gran cosa, lo amonestan y ya terminan expulsándolo desde la banca. La verdad es que fue todo malo para la Universidad Católica”, terminó.