En las últimas semanas ha crecido el rumor de que el volante de Universidad Católica, Ignacio Saavedra, podría dejar a los cruzados y probar suerte en el viejo continente, donde distintos equipos han aparecido en el horizonte del formado en la UC.

Quien no cree que Saavedra pueda tener un futuro en Europa por lo mostrado durante esta temporada es Juan Cristóbal Guarello, periodista de Deportes en Agricultura quien fustigó la idea y le dio feroz portazo.

Guarello, sin pelos en la lengua, asegura que el Saavedra de ahora no tiene nada que ver con el de hace un par de años atrás: “Uno veía al Saavedra del 2020 y lo comparas con el de ahora y es menor jugador que antes”.

Guarello echa de menos al Saavedra del 2020. | Foto: Photosport

“Dicen que se quiere ir ahora, ya, pero ¿dónde? Ya estaban humeando con Europa, al Toulouse diciendo que, si Suazo llegó allá, está bien, pero Suazo tiene para pelearla allá porque tiene ida y vuelta, tiene físico”, dijo comparándolo con el formado en Colo Colo.

En el cierre, el comunicador explica con sus argumentos por qué el ‘Nacho’ no tiene las armas necesarias para hacerse fuerte en el viejo continente: “Saavedra no tiene con qué, porque no pisa el área rival, no es agresivo, no es vertical y se ha ido desdibujando”, remató.

A Ignacio Saavedra aún le quedan meses de contrato en Universidad Católica, por lo que aún es una incógnita si renovará su vínculo con los cruzados o buscará probar suerte en su primera aventura en el extranjero.