Universidad Católica dentro de lo que fue su irregular campaña, contó con una nueva gran temporada del atacante argentino, Fernando Zampedri, quien por cuarta vez consecutiva, se proclamó como el máximo goleador del fútbol chileno.

Sobre el gran presente del ‘Toro’, el presidente de ‘Cruzados’, Juan Tagle fue consultado en su diálogo con ‘La Tercera’ sobre su sueño de poder contar con Zampedri hasta el final de su carrera, en la que ve muy alejado aquello, pero no le cierra las puertas al argentino para aquello.

“No lo voy a retirar yo. Lo único que le puedo decir es que queremos que siga los próximos dos años jugando en Católica, que le siga yendo tan bien. Queremos que sea nuevamente goleador, que supere el récord histórico de goles en la UC“, comenzó señalando Tagle.

El tema sobre ser el máximo goleador histórico del club sin duda que es el gran objetivo que tienen tanto Fernando Zampedri, como el presidente de la ‘Franja’, en la que este último declara el por qué de su pensamiento.

El nuevo gran sueño que tiene la UC con Zampedri | Foto: Photosport

“No es que se lo quite a Chamuca. Barrera es un tremendo jugador, que se siente más identificado con otro club. ¿Por qué sucede eso? No sé, yo no era dirigente en esa época”, confesó.

Finalmente, Tagle evita las polémicas e indica abiertamente que espera que más temprano que tarde, Fernando Zampedri le arrebate el puesto de máximo goleador de la UC a Rodrigo Barrera.

“No es un tema con él, pero Fernando ha logrado un tema de identificación muy fuerte con el club frente a otro goleador histórico que se manifiesta más cercano a otro club. No es algo contra Rodrigo Barrera, es algo pro Fernando Zampedri.

¿Cuántos goles lleva Fernando Zampedri en la Universidad Católica?

El atacante argentino lleva 102 goles de con la camiseta de la Universidad Católica, ubicandose en el sexto lugar de los mayores goleadores del club y en la que va por Rodrigo Barrera, el máximo goleador del los ‘Cruzados’ con 118 tantos.