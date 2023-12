Universidad Católica ya planifica lo que es la temporada 2024, en la que sin duda que una de sus grandes interrogantes para el próximo año es sobre la situación de Nicolás Castillo y si tendrá su gran retorno al club de sus amores.

El ‘Nico’, quien lleva mucho tiempo alejado de las canchas, en el segundo semestre de este 2023 entrenó con el club, preparando lo que puede ser su vuelta a la UC en el 2024, algo que en las próximas semanas ya debería tener una información oficial sobre un sí o un no.

Sobre este tema, el mandamás de ‘Cruzados’, Juan Tagle conversó con La Tercera y se refirió a la situación del jugador nacional, quien en los últimos días se vio involucrado en un duro altercado, el cuál podría hacer tambalear su posible retorno a la institución, en la que fue claro.

“Estamos evaluando. Lamento mucho el incidente y espero se pueda arreglar. Tiene que haber un gesto del Nico ahí. Si no saca ese incidente, que probablemente no es como se cuenta exactamente… pero no me quiero meter yo ahí. Nicolás debe hablar”, comenzó señalando Tagle.

Sosteniendo su punto de vista, el presidente del club espera que en los próximos días el jugador de su versión sobre los hechos en los que fue culpado, para poder esclarecer todo lo sucedido y que esto no afecte en la decisión del retorno a la UC.

“No, no he dicho eso (que no volverá). Eso es parte de una evaluación. Pero sería importante que lo aclare. Si cometió un error, que lo reconozca. Si tiene otra versión, que la diga”, declaró.

En la UC sueñan con esta dupla para el 2024 | Foto: Photosport

Siguiendo en aquello, desde la precordillera son conscientes que este tipo de acciones no son para nada bien recibidos en el club “sí, le hace mal al club, le hace mal a él. Él tiene que aclarar. Había entrenado bien”.

Finalmente, Tagle abordó un posible importante problema que podría tener el club con el arribo de Nicolás Castillo, en la que no le suelta la mano al jugador y expone a que están abiertos para poder trabajar con él, sabiendo su historial de polémicas.

“El fútbol no es fácil. Cada jugador tiene su historia. En Católica ha habido historia de jugadores que son difíciles de manejar y han traído alegrías. Sabemos que no solo vamos a tener a los niñitos buenos. Es un jugador formado en casa, hizo todo acá. También hay una responsabilidad, nosotros lo formamos. Nos dio muchas satisfacciones. Hay que tomar la historia completa”, concluyó.

¿Cuál fue el último partido de Nicolás Castillo?

Nicolás Castilllo disputó su último partido en el fútbol profesional el 15 de enero del 2022 defendiendo la camiseta del Necaxa, en lo que fue su derrota por 4-0 ante Monterrey.