El ex entrenador de La Roja y la UC analiza la caída ante Audax y no descarta que se pueda conseguir el título.

Universidad Católica tenía una inmejorable chance de quedar a dos puntos de Universidad de Chile el domingo pasado, pero no se pudo hacer fuerte frente a Audax Italiano y terminó cayendo por 2-1 en Rancagua.

La fea caída de Tiago Nunes y sus dirigidos significó que, para Manuel de Tezanos, el conjunto precordillerano quedara absolutamente descartado de la lucha por el torneo que aún le restan 10 compromisos.

La UC sufrió una dura caída ante Audax. | Foto: Photosport

Eso sí, el que no piensa parecido es Juvenal Olmos, quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports entregó su pálpito: “Yo no descartaría a la UC, es cierto que el fin de semana pasado no funcionó, pero descartar a Tapia y Zampedri arriba… no descarto a la Católica como campeón”, dijo.

No obstante, Juvenal deja críticas a la UC diciendo que “Cuesta encontrar una fisionomía, es como que cada uno para su santo de mitad hacia arriba; Pinares trata de hacer la de él, Cuevas lo mismo. No le encontré la vuelta en ese contexto y, a pesar de eso, se creó ocasiones”.

En el cierre, el ex entrenador de la UC y La Roja confía en que el equipo pueda mostrar una nueva cara de aquí en más: “Colo Colo y la U han logrado de manera sostenida jugar bien, y Católica ha sacado puntos, ha sumado de a 3 pero sin jugar muy bien. Entonces le queda un margen de mejora”, cerró.

Universidad Católica vs. Huachipato, día y hora

Universidad Católica recibirá la visita de Huachipato este domingo a las 5:30 de la tarde, compromiso válido por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2024 y en donde los cruzados buscarán enmendar el rumbo.