Alfred Canales es uno de los refuerzos del renovado mediocampo que espera formar Nicolás Núñez en la Universidad Católica para el 2024.

El volante formado en Audax Italiano tuvo nulas chances en el cuadro itálico y tuvo que dar la vuelta larga: Lautaro, Universidad de Concepción y Magallanes marcaron su ruta.

Alfred Canales firmó hasta el 2026 con la UC y ahora disfruta de la pretemporada con los cruzados. El volante valora los duros momentos que vivió al inicio de su carrera.

“Hice un trabajo muy grande para poder llegar a Católica. Estoy agradecido de Audax, Lautaro, Universidad de Concepción y Magallanes, porque si no fuera por ellos no estaría acá o no me habrán llamado a la selección”, indicó a El Mercurio.

Alfred Canales disfruta del momento en la UC (Photosport)

Canales también reconoce que su hijo Santino y su señora fueron fundamentales para dar el gran salto en su carrera, que lo tendrá como amo del mediocampo de la UC.

“Me tocó dar la vuelta larga, pero gracias al apoyo de mi familia, de mi esposa e hijo, quienes siempre ha estado conmigo en todos los momentos con un apoyo incondicional, no se me hizo tan difícil”, añadió Canales con humildad.

¿Qué papel jugó Nicolás Núñez en el fichaje de Alfred Canales en Universidad Católica?

Alfred Canales llegó a la UC como primer refuerzo gracias al llamado millonario del DT cruzado, Nicolás Núñez. El estratega lo tuvo en Magallanes y, claramente, fue al primero que convocó a su proyecto en 2024.

“Cuando salimos de vacaciones se contactó directamente conmigo y me dijo que quería que viniera. Me llamó para ir a Católica y desde el primer minuto le dije que sí”, contó Canales.

Además, el nuevo volante de la UC añadió que “estaba súper sorprendido de que confiara de nuevo en mí y me llevara al equipo que estaba. Estoy súper agradecido, porque además me encanta su idea de juego”.

¿Cuántos refuerzos tiene Universidad Católica para la temporada 2024?

Universidad Católica tiene para el 2024 un total de 4 refuerzos para dar la pelea en el Torneo Nacional y en la Copa Sudamericana.

Alfred Canales fue el primer fichado. Luego vino Agustín Farías, el delantero Nicolás Castillo y hoy presentaron al argentino Lucas Menossi. El lateral Guillermo Soto falta por ser ratificado.