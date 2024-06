Manuel de Tezanos vuelve a la carga contra Gary Medel y pone de ejemplo a Arturo Vidal y su vuelta a Colo Colo: "Que no prometa cosas que no va a cumplir"

Gary Medel fue oficialmente presentado en Boca Juniors. El “Pitbull” atendió esta tarde a los medios de comunicación junto al presidente “Xeneize”, Juan Román Riquelme.

La emisión de la rueda de prensa coincidió con el inicio del programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, donde Manuel de Tezanos escondió y no a la vez su molestia con el histórico zaguero de La Roja.

Al inicio del programa, De Tezanos declaró: “¿Cómo afecta esto a Boca? Bueno, acá la presentación de un jugador que juró defender solo a un club en Sudamérica pero está siendo presentado en otro“.

Tras un extenso debate, Verónica Bianchi preguntó a su compañero: ¿Estás molesto, Manuel?”, a lo que respondió, con evidente ironía: “No, que le vaya estupendo a Medel, es un gran ídolo de la Selección”.

Dentro de sus destacadas frases en su desahogo de la tarde, destacó también el retorno de Arturo Vidal a Colo Colo, diciendo: “Vidal tuvo el mismo ofrecimiento y prefirió volver a su club“.

“No entiendo porqué se anda tatuando. Que no prometa cosas que no va a cumplir. Que no venda humo. Yo encuentro respetable ganar más plata, pero que no diga que va a volver a Católica”, complementó “Manoel”.

Gary Medel es nuevo jugador de Boca Juniors. (Foto: Boca Juniors)

El tenso momento que se vivió en TST por Gary Medel

El debate comenzó a tomar mayor tensión mientras corrían los minutos. De Tezanos siguió con su desahogo: “No me gusta que los jugadores vendan humo con el club que lo formó”.

Aldo Schiappacasse le recalcó para calmarlo: “Tengo la certeza de que Gary Medel va a jugar en San Carlos”, a lo que, nuevamente molesto, De Tezanos replicó diciendo: “Cuando le toque con Boca en el mismo grupo”.

“Entiendo lo que dices, para le hincha de la UC tenia la ilusión de ver a Medel”, le dijo Bianchi nuevamente, a lo que “Manoel” agregó: “Católica es su segundo club en Sudamérica. Creo que con esta decisión a Gary Medel se le cierran las puertas de la UC”.

El debate se extendió por cerca de 40 minutos luego de la presentación oficial del “Pitbull” en Boca, jugador que vivirá su segunda experiencia en el conjunto “Xeneize” luego de brillar en dicho club entre 2009 y 2011.