El ex futbolista no tuvo piedad con estos dos jugadores de la Universidad Católica por su rendimiento

Marcelo Toby Vega barre el piso con este jugador de la Universidad Católica: "No se sabe pasar a un jugador"

Universidad Católica conoció su primera derrota en lo que es la era de Tiago Nunes al mando del equipo, en la que el conjunto de la precordillera perdió en el clásico ante Colo Colo por la mínima en un disputado duelo en el Santa Laura.

Tras lo que fue este partido, el ex futbolista Marcelo Vega analizó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ lo que fue el desempeño del equipo de Nunes ante los ‘Albos’, en la que hizo un brutal hincapié el bajo nivel futbolístico que mostró la UC.

“Esto no pasa por el técnico, puedes tener varias variantes, varios sistemas, pero ya pasa por los jugadores, yo entiendo que la cancha está mala, pero yo creo que a cinco metros tú puedes dar un pase, puedes juntarte, dar dos o tres pases o una pared, pero no puede ser que un equipo como la UC no puedan dar dos o tres pases seguidos, era todo pelotazo”, comenzó declarando Vega.

Siguiendo en su análisis, el ‘Toby’ también le hizo un brutal tirón de orejas el volante César Pinares, a quien lo llamó a ponerse la mochila de ser el gran creador de la Universidad Católica.

Tapia suma críticas en la Universidad Católica | Foto: Photosport

“Acá hay un tema de qué Pinares no se pone la camiseta y dice ‘yo voy a ser el 10, yo voy a ser el enganche’”, declaró.

Finalmente, Vega remarcó también la torpeza de cierta forma dentro del equipo ‘Cruzado’ a la hora de atacar, en la que les hizo un llamado a ser más pensantes para atacar a sus rivales y también le hizo un brutal llamado de atención a Gonzalo Tapia y Clemente Montes.

“Hay un tema también, todo lo quieren hacer rápido, entra Montes, en vez de controlar, todo para arriba, Tapia no se sabe pasar a un jugador. Teniendo un 10 se harían ricos, porque van todos al espacio, pero hoy no lo tienen, entonces tienen que jugar de otra forma y mejorar técnicamente”, concluyó.