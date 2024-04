Universidad Católica sumó una dolorosa derrota este pasado fin de semana en el Campeonato Nacional, en el que los ‘Cruzados’ cayeron en el clásico ante Colo Colo por la cuenta mínima en el Estadio Santa Laura.

El equipo de Tiago Nunes volvió a mostrar dudas tras lo que fue su rendimiento, en el que los hinchas no quedaron muy contentos con el partido que hizo el conjunto de la ‘Franja’ ante Colo Colo.

Tras lo que fue este duelo, el ex entrenador de la UC, Juvenal Olmos tomó la palabra en TNT Sports y analizó el desempeño del club de sus amores, en el que le cayó con todo a uno de los refuerzos en este 2024: el argentino Lucas Menossi.

Menossi suma críticas en la UC | Foto: Photosport

“No sé cuál es su mejor versión, pero hasta hoy, lo de Menossi es muy pobre, viene a un equipo grande, viene del fútbol argentino, titularisimo en Tigre, pero lo que ha mostrado no solo en este partido, pasa desapercibido“, declaró.

Finalmente, Olmos avizora un importante miedo en el ex jugador de Tigre, en el que cree que aún no termina de cuajar bien dentro del fútbol chileno para mostrar su verdadero estilo de juego.

“Es un futbolista cartero, que te la toca, no sé si tiene temor de meter más pases, no sé si tiene pase, pero lo cierto es que esa ambigüedad en que no quiero, no remata, no llegó al área contraria, no llegó a la mía”, cerró.