Colo Colo se aproxima a lo que será una importante definición de cara a la temporada 2025, en la que conocerá efectivamente en los próximos días si podrá contar con Brayan Cortés para el año venidero, algo que que se ve muy complejo, debido a que el portero quiere partir al extranjero.

Respecto a este tema, un ex jugador como lo es Marcelo ‘Toby’ Vega se dio el espacio dentro del programa ‘MediaPunta’ en Youtube para revelar a su reemplazo en Colo Colo en caso de que el ‘Indio’ deje el club, en la que pide a gritos al hoy golero de Everton, Ignacio González.

“Si se va Cortés, que traigan al Nacho González y Fernando de Paul es un buen arquero también”, comenzó señalando Vega.

Dando su explicación, el ‘Toby’ es muy tajante en que no estaría de acuerdo en que se haga una apuesta en el extranjero por un arquero para Colo Colo y pide darle la oportunidad a un viejo conocido como el ‘Nacho’.

Vega postula a González para Colo Colo | Foto: Photosport

“Ir a invertir en un arquero, que puede ser una apuesta, que le ha pasado a Colo Colo, como cuando trajo a Renny Vega y no le fue bien, jugar ahí de titular no es fácil, no es fácil reemplazar a Cortés”. declaró.

Finalmente, Vega siente que Ignacio González es la mejor opción que tiene dentro del mercado para fichar a un arquero y además, siente que esta es una oportunidad perfecta para entregarle a Fernando de Paul el arco de Colo Colo.

“Tráete a un jugador que salió de Colo Colo como el Nacho González, que ha tenido buenos años, tienes a De Paul que es titular y cuando jugó, lo hizo bien, ha estado en la Selección y sabe lo que es Colo Colo. Traer un arquero de afuera que si no sabes si va a andar es complicado”, cerró.