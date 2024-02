"Me habló muy bien del club": Lucas Menossi revela diálogo con histórico de la Universidad Católica para su arribo

Universidad Católica ha buscado poder reforzar de la mejor forma para lo que es la temporada 2024, en donde el equipo dirigido por Nicolás Núñez busca luchar por importantes objetivos tanto a nivel nacional como internacional.

En esta jornada, desde el club ‘Cruzado’ tuvieron la presentación ante los medios del volante Lucas Menossi, quien atendió a la prensa y dejó sus primeras sensaciones en sus semanas de trabajos con el el club.

“Estoy sinceramente muy feliz de estar acá, tenemos un año muy importante para todos y espero estar a la altura de un club como Católica. La decisión fue bastante fácil, cuando un club tan grande de Chile tuvo el interés en mí no tuve muchas dudas“, partió señalando Menossi.

Para el volante argentino el arribo a la UC se la hizo bastante fácil, en la que reveló un importante diálogo con un histórico del club, Néstor Gorosito, quien le habló grandes cosas por la institución, lo cuál lo impulsó a tomar la decisión de venir a Chile.

“Hablé con muchos excompañeros que pasaron por acá. Néstor Gorosito, al que tuve de técnico dos veces, me habló muy bien del club y la ciudad. Con todas las referencias que he tenido, no lo dudé”, explicó.

Menossi y sus primeros pasos dentro de la UC

El volante argentino rápidamente se integró a lo que fueron los trabajos de la Universidad Católica, en la que declaró que desde un primer momento sus compañeros lo ayudaron para irse adecuando dentro del plantel.

“Apenas llegué, me tocó jugar, pero me hicieron sentir muy cómodo tanto mis compañeros como el cuerpo técnico. De a poco nos vamos conociendo, los partidos sirven para llegar bien a la primera fecha del torneo”, explicó.

Finalmente, Menossi habló de los grandes objetivos que se tiene en la Universidad Católica para la temporada 2024, en la que sabe que deben luchar por todas las competiciones que el club pueda competir.

“Uno viene a dar el máximo para jugar y ayudar dentro de la cancha. Sabemos de lo importante que es Católica acá, que tiene que pelear todo lo que juega, y sabemos que el partido con Coquimbo es una final para nosotros. Necesitamos entrar a esa copa, le da prestigio al club, pero vamos a seguir trabajando para cumplir con todos los objetivos”, cerró.