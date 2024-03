"No me gusta su fútbol": Jorge Aravena le hace la cruz a titular de Universidad Católica en estreno de Tiago Nunes

Universidad Católica no pudo salir del empate en su visita a Talcahuano y terminó sumando un punto frente a Huachipato, conjunto que se plantó de igual a igual en su cancha y le hizo difícil la tarde a Tiago Nunes en su debut.

Fue precisamente sobre el estreno del nuevo técnico de Universidad Católica que Jorge ‘Mortero’ Aravena, histórico de la institución, tuvo un comentario tras la amarga igualdad entre cruzados y acereros.

“Para ser justo, hay que darle tiempo al nuevo técnico para que el equipo pueda mostrar algo de su idea. Hoy vimos lo mismo de los últimos partidos; poco fútbol, tirar la pelota arriba y fue una disputa permanente del balón entre los dos equipos”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Pinares no lució ante Huachipato. | Foto: Photosport

El Mortero también le pasa la pelota a Huachipato, el vigente campeón del fútbol chileno quien no ha mostrado una buena cara en lo que va de la temporada: “Como expresión de fútbol fue un partido bastante malo por parte de los dos equipos”, puntualizó.

Llevándolo al detalle, Aravena no quedó para nada conforme con lo cometido por César Pinares, a quien le hizo la cruz tras su deslucido partido este mediodía en Talcahuano: “Siento que para mí nunca ha sido un jugador de mi gusto Pinares, es cosa de gustos. El fútbol de Pinares no me gusta”, repasó.

Ahora, el equipo dirigido por Tiago Nunes deberá pensar en lo que será el partido del próximo fin de semana ante Cobresal, donde los tres puntos se hacen una urgencia para salir de la parte baja de la tabla.

Universidad Católica en la tabla

Con el empate ante Huachipato, Universidad Católica se mantiene en el duodécimo lugar del Campeonato Nacional 2024 con 6 puntos, a tan solo 4 unidades de Cobresal, club que estaría descendiendo en este momento y es el próximo rival de la UC.