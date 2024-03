Óscar Ruggeri fue parte de una era importante del fútbol trasandino. El Cabezón fue campeón del mundo con Argentina en la Copa del Mundo de 1986, torneo donde brilló Diego Maradona en cancha y Carlos Bilardo en la dirección técnica

El histórico exfutbolista argentino estuvo en varias ocasiones en Chile para competir, incluida la Copa América 1991. De hecho, confesó que estuvo cerca de fichar por la Universidad Católica.

“Una vez tuve muchas posibilidades, perdón no de dirigir, de jugar para la Católica. Estuve reunido con el presidente en el hotel Bauen, en el centro de Buenos Aires(…) Mamita querida la plata que tenía ese hombre”, expresó Ruggeri en conversación con ADN.

“Me ofrecía… tremendo, era para salir Bauen y volver a entrar, no era fácil irse. Ahí tuve esa posibilidad de jugar en Católica”, complementó el campeón del mundo.

Ruggeri conocía a la Franja: “Conocía porque en la Copa América había concentrado en el hotel que está cerca de la ciudad deportiva, cerca del club de la Católica. No me acuerdo como era el hotel que nos concentramos en el 91 con Coco Basile: Las Acacias”

Además, reveló que hasta le tenían definido un lugar para vivir: “De ahí me llevaban para allá y era todo lindo. Me decía vas a vivir por acá, ya me entusiasmaban, hasta el barrio me encontraron”.

Óscar Ruggeri aseguró que estuvo cerca de jugar en la Universidad Católica. (Foto: Getty)

“Antes de llegar a la cancha ya sabía dónde iba a vivir. Pero después no sé qué paso, para dónde fui, la verdad que no me acuerdo mucho, si me fui para Italia, si me fui para México. No me acuerdo tanto”, complementó.

Por último, en un distendido momento se acordó de los clásicos rivales de la UC. “Estuvimos pero re contra muy cerquita de ser jugador de la Católica. Me iban a putear bastante los de Colo Colo y los de la U”.