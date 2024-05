Osvaldo Hurtado sobre encrucijada en la UC: "No estoy de acuerdo en guardar los equipos"

Universidad Católica registra una remontada en su rendimiento con Tiago Nunes como entrenador. Los Cruzados derrotaron por 1-0 a Deportes Copiapó en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla y se ubican en el séptimo puesto del Campeonato con 15 puntos.

Ahora la Franja se enfoca en su visita frente a Unión Española el sábado a las 20:00 en el estadio Santa Laura. Sin embargo, Tiago Nunes tendrá una importante decisión a tomar, pues Fernando Zampedri y Agustín Farías tienen cuatro tarjetas amarillas en la competencia, por lo que en caso de recibir en una quinta se perderán el Clásico con Universidad de Chile.

El histórico exdelantero de la Franja, Osvaldo Hurtado asegura que la UC requiere equipo estelar para medirse ante Unión Española. “Necesita jugar con su mejor gente y que su mejor gente tenga la responsabilidad de no sacarse una tarjeta por nada”, comentó en diálogo con BOLAVIP.

“Generalmente las tarjetas que le sacan a los delanteros son por tonteras. Si bien encontró el camino, hay que seguir con lo que está en cancha”, agregó el legendario Arica Hurtado.

El exfutbolista asegura que hay una responsabilidad en el futbolista: “Uno tiene una responsabilidad, porque en la época nuestra nunca te sacaban porque estabas a punto de una amarilla o cuando querías que te sacaran una amarilla, no te la sacaban nunca”.

Además, expresa que no comparte una eventual decisión de reservar jugadores pensando en el Clásico Universitario: “Es que a lo mejor para nosotros es una tontera, para él no y ahí cada maestro con su librito. No estoy de acuerdo en guardar los equipos, porque si son equipos grandes tienen los recambios necesarios”.

Fernando Zampedri está a una amarilla de quedar suspendido por acumulación de tarjetas. (Foto: Photosport)

Los partidos que se le vienen a Universidad Católica en el Campeonato Nacional 2024

Universidad Católica visitará a Unión Española este sábado 4 de mayo a las 20:00 en el estadio Santa Laura. Si Fernando Zampedri es amonestado podrá jugar con la UC ante O’Higgins el sábado 11/5 a las 17:30.

Sin embargo, quedará suspendido para la fecha subsiguiente (jornada 13) frente a Universidad de Chile el sábado 18/5 a las 17:30 en el Estadio Nacional. Lo propio ocurriría con Agustín Farías si recibe cartulina con los Hispanos.