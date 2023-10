Fernando Zampedri dio una muestra de carácter y talento con la Universidad Católica ante O’Higgins. El Toro anotó un hat-trick y llegó a 101 goles en su cuenta personal. El argentino quedó a 3 conquistas de la marca de Osvaldo Arica Hurtado.

El histórico ex delantero de la franja recibió el llamado de Bolavip Chile respecto a que el Toro se acerca a pasos agigantados a la marca que tiene por décadas en la UC.

El Arica es claro al decir que “sí, Zampedri va directo al récord y aún está atrás mío, eso sí, jajajá”. En ese sentido, el ex delantero de la UC es claro: “Hay que estar ahí y hacer esos goles. Me parece bien, no me molesta que me supere, porque los récords están para romperlos“.

Fernando Zampedri está a tres goles de demoler el récord del Arica Hurtado en la UC (Photosport)

El Arica rescata el nivel de Zampedri diciendo que “está bien y lo más importante es que se ganó y se ganó bien”.

Triunfo rehabilitador

Hurtado sabe que a la UC le ha costado más de la cuenta este 2023, por lo que la victoria por 3-0 ante O’Higgins es rehabilitadora para los dirigidos de Nicolás Núñez, quienes se enfocan en el objetivo para esta temporada.

“Se ganó como se buscaba hace tiempo. Ahora, espero que este nivel se mantenga en lo que resta del torneo“, añadió el Arica.

Hurtado como una de las glorias de la UC en su historia quiere sólo una cosa: “Ojalá lograr un puesto para un torneo internacional en 2024”.

¿Cuántos goles lleva Fernando Zampedri en la UC?

Fernando Zampedri suma un total de 101 goles con la camiseta de la UC en su estadía en el club. Durante esta temporada, el Toro alcanzó los 16 tantos y su apuesta es ser el tetragoleador del fútbol chileno. De momento está a 3 conquistas de Osvaldo Arica Hurtado, que tiene 104 festejos.