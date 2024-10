Fernando Zampedri llegó a 118 goles en Universidad Católica, y está a solo un tanto para ser el máximo artillero histórico de la institución, para desplazar en el sitial a Rodrigo Barrera.

El Toro será de la partida en los Cruzados cuando visiten a Colo Colo este jueves 3 de octubre, a las 20:00 hrs, en el Estadio Monumental, donde no solo los tres puntos están en juego.

Porque está latente, precisamente, romper la marca de Chamuca como goleador histórico de Universidad Católica. Aunque, en conferencia de prensa, Zampedri señaló que está con la mente puesta en los tres puntos y asegurar una clasificación a Copa Libertadores 2025.

“Es un clásico, será un partido difícil, vamos a tener que mejorar lo del partido pasado para sacar puntos”, comentó el delantero en la presente jornada.

“Es muy difícil que nos dé matemáticamente para pelear el torneo, pero tenemos que ir partido a partido para al menos conseguir un objetivo, ir a Copa Libertadores”, complementó el Toro.

“Si convierto el 119…”

Una de las consultas inevitables para el delantero de Universidad Católica en la previa del duelo ante Colo Colo es si marca su gol 119 en el Estadio Monumental.

“Si convierto el 119, eso vendrá solo. Cuando llegue, lo disfrutaré mucho, como cada gol que hice, pero lo fundamental hoy es sumar puntos para ir a Copa Libertadores”, señaló el artillero cruzado.

“Debemos hacer un gran partido para ganar en esa cancha que es muy difícil. Es un clásico. Si me toca anotar disfrutaré cada momento, todos valen uno. Pero me da igual anotar en esa cancha, no me genera nada. Solo me importa ganar, no tengo expectativa sobre un estadio u otro. Lo importante es el equipo y ganar”, complementó.

Fernando Zampedri está a solo un gol de desplazar a Rodrigo Barrera como máximo goleador de Universidad Católica. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport.

¿Arruinar la búsqueda del título a Colo Colo?

El duelo entre Colo Colo vs Universidad Católica marcará la lucha de los albos por el título del Campeonato Nacional. El Cacique está a siete puntos de distancia de Universidad de Chile en la tabla de posiciones, y de ganar quedará a cuatro unidades.

Por eso, el delantero argentino tampoco tiene como motivación adicional complicar a los de Jorge Almirón en la búsqueda de una nueva estrella.

“No pensamos en arruinarle la fiesta a nadie. Queremos mejorar lo hecho ante Unión Española. Nos enfocamos en ganar el jueves y conseguir el objetivo que es muy importante para el club”, cerró.

¿Cuántos goles lleva Fernando Zampedri en Universidad Católica?

Desde su debut en Universidad Católica en la temporada 2020, Fernando Zampedri lleva 118 goles en cinco temporadas.