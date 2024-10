El ahora comentarista dijo qué cosas no debe realizar el cuadro precordillerano en su visita a Macul.

Este jueves, Colo Colo se medirá ante Universidad Católica en el Estadio Monumental en duelo pendiente de la fecha 24 del Campeonato Nacional de Primera División.

Penosamente, el presente de los cruzados no es muy bueno sobre todo, tras caer como local ante Unión Española el domingo último, donde fueron expulsados Agustín Farías y el argentino Fernando Zuqui, dos que se echarán de menos, según Nicolás Peric.

“Los partidos se ganan en el mediocampo y lamentablemente no estarán ni Farías y sin Zuqui”, dijo el ex portero en el programa Pauta de Juego.

A su vez, dijo que el técnico brasileño de la UC, Tiago Nunes, debería tomar de ejemplo lo que intentó hacer River Plate ante Colo Colo. “River maneja el partido de la forma que quiere, no pasa zozobras y es el partido que Católica le debe hacer a Colo Colo”, apuntó el ahora comentarista.

Peric aconseja a Tiago Nunes (Photosport)

Peric: “Así le tiene que jugar la UC a Colo Colo”

Con ese escenario, el otrora deportista cree que la franja no debe tener una postura de salir a jugar ante Cacique en Macul, porque de lo contrario la pasará mal este jueves.

“Si Católica sabe y entiende cómo hay que jugarle a Colo Colo, me parece que lo más sensato es no plantear el partido de igual a igual, porque no puede”, argumentó el comunicador.

Finalmente, instó a Nunes a colocar a ciertos jugadores que le permitirá hacer ese duelo áspero que piensa el ex golero. “Tiene que meter al Cimbi Cuevas que ensucie el partido, al Poncho Parot y que te ensucie el partido. Si las posibilidades de Católica de hacer un partido correcto está en la medida que el partido sea al ritmo que ellos quieran y no al ritmo de Colo Colo”, cerró Peric.